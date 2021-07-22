Управление по вопросам туризма и курортов Николаевской ОГА выиграло грант на 500 тыс. гривен на разработку туристического портала «Mykolaivtravel.ua».
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации со ссылкой на страницу заместителя председателя ОГА Николая Маринова в Facebook.
Николай Маринов отметил, что общая стоимость проекта составляет 500 тыс. гривен. Фонд Восточная Европа предоставляет грант в размере 450 тыс. гривен и 50 тыс. гривен — это софинансирование со стороны Николаевской облгосадминистрации.
Туристическая отрасль считается стратегической во многих странах мира, в том числе и для Украины. Из-за пандемии COVID-19 и введение карантинных ограничений туризм и объекты его функционирования находятся в состоянии стагнации.
Также заместитель председателя Николаевской ОГА сообщил, что для облгосадминистрации важным фактором является внедрение инструментов civic tech для налаживания взаимодействия между ОГА и общественностью, территориальными общинами и бизнесом, которые разделяют направления туристического и экономического развития Николаева.
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