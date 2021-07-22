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Управление туризма ОГА за грантовые деньги создаст туристический портал

logotip mikolaieva 1 - Управление туризма ОГА за грантовые деньги создаст туристический портал
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Управление по вопросам туризма и курортов Николаевской ОГА выиграло грант на 500 тыс. гривен на разработку туристического портала «Mykolaivtravel.ua».

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации со ссылкой на страницу заместителя председателя ОГА Николая Маринова в Facebook.

Николай Маринов отметил, что общая стоимость проекта составляет 500 тыс. гривен. Фонд Восточная Европа предоставляет грант в размере 450 тыс. гривен и 50 тыс. гривен — это софинансирование со стороны Николаевской облгосадминистрации.

Туристическая отрасль считается стратегической во многих странах мира, в том числе и для Украины. Из-за пандемии COVID-19 и введение карантинных ограничений туризм и объекты его функционирования находятся в состоянии стагнации.

Учитывая это, у нас есть надежда, что благодаря инструментам civic tech и при условии сотрудничества общественности с местными властями будет развиваться туристический потенциал общин, — отметил Николай Маринов.

Также заместитель председателя Николаевской ОГА сообщил, что для облгосадминистрации важным фактором является внедрение инструментов civic tech для налаживания взаимодействия между ОГА и общественностью, территориальными общинами и бизнесом, которые разделяют направления туристического и экономического развития Николаева.

Сразу после завершения Проекта с удовольствием возьмем туристический портал под свою координацию, для дальнейшего его эффективного функционирования, — отметил Николай Маринов.
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