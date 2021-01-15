№з/п Найменування послуги Вартість послуги без ПДВ, грн* Вартість послуги з ПДВ, грн**

1. ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ:

1.1. МНВ крові (міжнародне нормалізоване відношення) 60,00

1.2. Фібрин 51,00

1.3. С-реактивний білок (СРБ) 84,00

1.4. Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїдів високої щільності) 100,00

1.5. Холестерол-ЛПНЩ (Холестерин ліпопротеїдів низької щільності) 100,00

1.6. Залізо 77,00

1.7. Сечова кислота 71,00

1.8. Іонограмма (калій, натрій, хлор) 80,00

1.9. Аналіз калу (яйця гостриків, гельмінтів, опісторхіс, личинки стронгілоід) 36,00

1.10. Імуноферментний аналіз крові (ІФА) COVID-19 IgM, 19 IgG 380,00

1.11. Експрес-аналіз RW 38,00

2. КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ:

2.1. Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-дерматовенеролог, лікар-кардіолог, лікар-ендокринолог, лікар-пульмонолог, лікар-невропатолог, лікар-онколог, лікар-гастроентеролог, лікар-хірург 50,00

2.2. Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-отоларинголог (без врахування вартості використання лікувально-діагностичного комплекту) 130,00

2.3. Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-отоларинголог (з врахуванням вартості використання лікувально-діагностичного комплекту) 200,00

2.4. Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-офтальмолог 70,00

3. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз 70,00

4. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 18,00

5. Аналіз калу (яйця гостриків, гельмінтів, опісторхіс, личинки стронгілоід) при проведенні профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян 42,00

6. Експрес-аналіз RWпри проведенні профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян 44,00

7. Консультація лікаря-дерматовенеролога (при проведенні попереднього та профілактичного медичного огляду) 20,00