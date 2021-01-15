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Главная страница » Blog » Минздрав » Установлены тарифы на платные услуги городской больницы №4

Установлены тарифы на платные услуги городской больницы №4

Установлены тарифы на платные услуги городской больницы №4
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Исполком городского совета принял решение об установлении тарифов на платные медицинские услуги, предоставляемые коммунальным некоммерческим предприятием Николаевского городского совета «Городская больница № 4».

Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала, что необходимость принятия такого решения обусловлена ​​изменением экономических условий, расширением перечня платных медицинских услуг с целью рационального использования.

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Ирина Шамрай. Фото николаевского городского совета

Тарифы проверены специалистами отдела цен и ценовой политики (департамент экономического развития горсовета, — прим.). Согласно заключению, они соответствуют требованиям действующего законодательства, — добавила Ирина Шамрай.

Прайс лабораторных и консультативных услуг приведен в оригинале:

№з/пНайменування послугиВартість послуги без ПДВ, грн*Вартість послуги з ПДВ, грн**
1.ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ:  
1.1.МНВ крові (міжнародне нормалізоване відношення)60,00 
1.2.Фібрин51,00 
1.3.С-реактивний білок (СРБ)84,00 
1.4.Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїдів високої щільності)100,00 
1.5.Холестерол-ЛПНЩ (Холестерин ліпопротеїдів низької щільності)100,00 
1.6.Залізо77,00 
1.7.Сечова кислота71,00 
1.8.Іонограмма (калій, натрій, хлор)80,00 
1.9.Аналіз калу (яйця гостриків, гельмінтів, опісторхіс, личинки стронгілоід)36,00 
1.10.Імуноферментний аналіз крові (ІФА) COVID-19 IgM, 19 IgG380,00 
1.11.Експрес-аналіз RW38,00 
2.КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ:  
2.1.Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-дерматовенеролог, лікар-кардіолог, лікар-ендокринолог, лікар-пульмонолог, лікар-невропатолог, лікар-онколог, лікар-гастроентеролог, лікар-хірург50,00 
2.2.Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-отоларинголог (без врахування вартості використання лікувально-діагностичного комплекту)130,00 
2.3.Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-отоларинголог (з врахуванням вартості використання лікувально-діагностичного комплекту)200,00 
2.4.Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-офтальмолог70,00 
3.Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз70,00 
4.Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби18,00 
5.Аналіз калу (яйця гостриків, гельмінтів, опісторхіс, личинки стронгілоід) при проведенні профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян 42,00
6.Експрес-аналіз RWпри проведенні профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян 44,00
7.Консультація лікаря-дерматовенеролога (при проведенні попереднього та профілактичного медичного огляду) 20,00
8.Перебування у палаті підвищеного комфорту протягом однієї доби (1 ліжко-місце) 155,00

* Перечень услуг согласно пп. 197.1.5 п.197.1 ст. 197 р.V Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI с изменениями и дополнениями, которые освобождаются от налогообложения НДС.

** Перечень услуг, не освобождаются от обложения НДС и перечисленных в абзацах «а» — «в» пункта пп. 197.1.5 п.197.1 ст. 197 р. V Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-V.

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Татьяна Корбун

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