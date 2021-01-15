Исполком городского совета принял решение об установлении тарифов на платные медицинские услуги, предоставляемые коммунальным некоммерческим предприятием Николаевского городского совета «Городская больница № 4».
Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала, что необходимость принятия такого решения обусловлена изменением экономических условий, расширением перечня платных медицинских услуг с целью рационального использования.
Тарифы проверены специалистами отдела цен и ценовой политики (департамент экономического развития горсовета, — прим.). Согласно заключению, они соответствуют требованиям действующего законодательства, — добавила Ирина Шамрай.
Прайс лабораторных и консультативных услуг приведен в оригинале:
|№з/п
|Найменування послуги
|Вартість послуги без ПДВ, грн*
|Вартість послуги з ПДВ, грн**
|1.
|ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ:
|1.1.
|МНВ крові (міжнародне нормалізоване відношення)
|60,00
|1.2.
|Фібрин
|51,00
|1.3.
|С-реактивний білок (СРБ)
|84,00
|1.4.
|Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїдів високої щільності)
|100,00
|1.5.
|Холестерол-ЛПНЩ (Холестерин ліпопротеїдів низької щільності)
|100,00
|1.6.
|Залізо
|77,00
|1.7.
|Сечова кислота
|71,00
|1.8.
|Іонограмма (калій, натрій, хлор)
|80,00
|1.9.
|Аналіз калу (яйця гостриків, гельмінтів, опісторхіс, личинки стронгілоід)
|36,00
|1.10.
|Імуноферментний аналіз крові (ІФА) COVID-19 IgM, 19 IgG
|380,00
|1.11.
|Експрес-аналіз RW
|38,00
|2.
|КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ:
|2.1.
|Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-дерматовенеролог, лікар-кардіолог, лікар-ендокринолог, лікар-пульмонолог, лікар-невропатолог, лікар-онколог, лікар-гастроентеролог, лікар-хірург
|50,00
|2.2.
|Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-отоларинголог (без врахування вартості використання лікувально-діагностичного комплекту)
|130,00
|2.3.
|Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-отоларинголог (з врахуванням вартості використання лікувально-діагностичного комплекту)
|200,00
|2.4.
|Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: лікар-офтальмолог
|70,00
|3.
|Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз
|70,00
|4.
|Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби
|18,00
|5.
|Аналіз калу (яйця гостриків, гельмінтів, опісторхіс, личинки стронгілоід) при проведенні профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян
|42,00
|6.
|Експрес-аналіз RWпри проведенні профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян
|44,00
|7.
|Консультація лікаря-дерматовенеролога (при проведенні попереднього та профілактичного медичного огляду)
|20,00
|8.
|Перебування у палаті підвищеного комфорту протягом однієї доби (1 ліжко-місце)
|155,00
* Перечень услуг согласно пп. 197.1.5 п.197.1 ст. 197 р.V Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI с изменениями и дополнениями, которые освобождаются от налогообложения НДС.
** Перечень услуг, не освобождаются от обложения НДС и перечисленных в абзацах «а» — «в» пункта пп. 197.1.5 п.197.1 ст. 197 р. V Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-V.
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