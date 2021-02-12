С целью повышения осведомленности не только граждан Украины, но и иностранцев и лиц без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях относительно государственных услуг, которые можно получить в Украине и минимизации бытовой коррупции при их получении 27 августа 2020 Минцифры ввело «Гид по государственным услугам», который размещается на Едином государственном веб-портале электронных услуг «Портал Дія» и доступен по ссылке.

«Гид по государственным услугам» — это единственный официальный ресурс, содержащий информацию обо всех государственных услугах в Украине, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Скриншот портала

Информация в Гиде является актуальной и соответствующей действующему законодательству Украины. На данный момент портал содержит полную и достоверную информацию о 1500 услугах — о месте, способах, сроках, стоимости, результатах получения услуг, а также необходимые документы и способ обжалования их результатов.

Также поисковик ищет услуги и жизненные события по ключевым словам и словосочетаниям.

Скриншот портала

Услуги на ресурсе распределены по 17 категориям по сферам общественной жизни: гражданство и миграция; строительство и недвижимость; социальная защита; транспорт; сельское хозяйство и тому подобное.

Скриншот портала

Услуги можно найти по 36 жизненным событиям или ситуациям, созданные для граждан и бизнеса. Но если что-то пошло не так или нужно услугу не удалось найти, на платформе можно воспользоваться обратной связью.

Обратная связь позволят выявить проблемные направления и улучшить сервис.