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Главная страница » Blog » Бизнес » Уже 1500 услуг доступно на портале “Гид по государственным услугам”

Уже 1500 услуг доступно на портале «Гид по государственным услугам»

Уже 1500 услуг доступно на портале «Гид по государственным услугам»
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С целью повышения осведомленности не только граждан Украины, но и иностранцев и лиц без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях относительно государственных услуг, которые можно получить в Украине и минимизации бытовой коррупции при их получении 27 августа 2020 Минцифры ввело «Гид по государственным услугам», который размещается на Едином государственном веб-портале электронных услуг «Портал Дія» и доступен по ссылке.

«Гид по государственным услугам» — это единственный официальный ресурс, содержащий информацию обо всех государственных услугах в Украине, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

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Скриншот портала

Информация в Гиде является актуальной и соответствующей действующему законодательству Украины. На данный момент портал содержит полную и достоверную информацию о 1500 услугах — о месте, способах, сроках, стоимости, результатах получения услуг, а также необходимые документы и способ обжалования их результатов.

Также поисковик ищет услуги и жизненные события по ключевым словам и словосочетаниям.

gdp 3 1024x615 - Уже 1500 услуг доступно на портале
Скриншот портала

Услуги на ресурсе распределены по 17 категориям по сферам общественной жизни: гражданство и миграция; строительство и недвижимость; социальная защита; транспорт; сельское хозяйство и тому подобное.

gdp 4 1024x616 - Уже 1500 услуг доступно на портале
Скриншот портала

Услуги можно найти по 36 жизненным событиям или ситуациям, созданные для граждан и бизнеса. Но если что-то пошло не так или нужно услугу не удалось найти, на платформе можно воспользоваться обратной связью.

Обратная связь позволят выявить проблемные направления и улучшить сервис.

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Татьяна Корбун

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