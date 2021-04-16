Как сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, уже более одиннадцати тысяч жителей Николаева и области исполнили свою конституционную обязанность и отчиталось о доходах, полученных в течение 2020 года. В том числе, 33 гражданина задекларировали полученный доход в сумме более 1 миллиона гривен.

«Общая сумма задекларированных доходов составляет 382,5 млн гривен. При этом, задекларировано к уплате в бюджет 30,2 млн грн налога на доходы физических лиц и 3,5 млн грн военного сбора. Из задекларированных доходов граждан в январе-марте 2021 года в бюджет уже уплачено 7,4 млн грн налога на доходы физических лиц и 1,0 млн грн военного сбора», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Напоминаем, граждане и физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию за 2020 год до 01 мая 2021 года. Последний день предоставления декларации — 30.04.2021. Налоговые обязательства, указанные такими физическими лицами в декларациях, должны быть уплачены до 02 августа 2021 года (включительно).

Призываем граждан на период карантина для получения справки о суммах выплаченных доходов и других административных услуг использовать электронные сервисы ГНС, в частности Электронный кабинет плательщика (cabinet.tax.gov.ua).

Уважаемые граждане, не оставляйте выполнения своих конституционных обязанностей на последние дни декларационной кампании, вовремя задекларируйте доходы, полученные в 2020 году.

Главное управление ГНС в Николаевской области