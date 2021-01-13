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Главная страница » Blog » Власть » В 2020 году ГНС Николаевщины на социальные потребности обеспечено почти 6 млрд гривен ЕСВ

В 2020 году ГНС Николаевщины на социальные потребности обеспечено почти 6 млрд гривен ЕСВ

В 2020 году ГНС Николаевщины на социальные потребности обеспечено почти 6 млрд гривен ЕСВ
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В 2020 году Главным управлением ГНС в Николаевской области в бюджет обеспечено почти 6 млрд гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такой показатель превысил поступления по ЕСВ за 2019 год на 503,2 млн гривен или на 9,2 процента.

По словам и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, рост поступлений по ЕСВ состоялся благодаря качественному администрированию налогов, сервисному обслуживанию плательщиков, а также проведенной целеустремленной работе с работодателями относительно повышения уровня оплаты труда наемным работникам, принятию мер по детенизации доходов и легализации занятости населения.

Налоговая служба Николаевщины и в дальнейшем будет контролировать соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам с целью выполнения задач по реализации государственной политики с администрирования ЕСВ для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальной помощи, — отметил Дмитрий Прокофьев.

Напоминаем, что с 1 января 2021 года вступили в действие новые небюджетные счета по балансовому счету 3556 «Счета для зачисления единого социального взноса» по стандарту IBAN. Перечень счетов можно пересмотреть ТУТ.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Алина Сидорова

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