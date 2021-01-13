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Главная страница » Blog » Власть » В 2020 году плательщики Николаевщины поддержали украинскую армию на 455,9 млн гривен

В 2020 году плательщики Николаевщины поддержали украинскую армию на 455,9 млн гривен

В 2020 году плательщики Николаевщины поддержали украинскую армию на 455,9 млн гривен
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Уплата военного сбора — почетный взнос каждого работающего гражданина в поддержку боеспособности Вооруженных Сил Украины. Плательщиками военного сбора являются физические лица — граждане Украины и иностранцы, которые получают доходы в Украине, а также налоговые агенты.

Как сообщил  и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, в 2020 году Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в государственный бюджет 455,9 млн гривен военного сбора, что на 39,4 млн грмвен или на 9,5% превышает показатель соответствующего периода 2019 года.

Стабильное поступление в бюджет военного сбора свидетельствует об эффективности проведенных ГНС Николаевщины мероприятий по детенизации экономики, в частности, относительно легализации заработной платы, а также об ответственности и патриотизме налогоплательщиков, которые добросовестно исполняют свою конституционную обязанность относительно уплаты налогов в бюджет, в т.ч. и военного сбора, — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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