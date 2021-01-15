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Главная страница » Blog » Криминал » В 2020 году в киберполицию поступило более 30 тыс обращений о мошенничестве в Интернете

В 2020 году в киберполицию поступило более 30 тыс обращений о мошенничестве в Интернете

В 2020 году в киберполицию поступило более 30 тыс обращений о мошенничестве в Интернете
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В прошлом году более 80% сообщений граждан касались мошенничества в виртуальном пространстве. Наиболее распространенными схемами аферистов были продажи несуществующих товаров, телефонные мошенничества, фишинговые ресурсы.

По данным Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в течение 2020 года по форме обратной связи поступило более 41 тыс обращений граждан, из них более 80% — про мошенничество.

Руководитель Департамента киберполиции Александр Гринчак отметил:

«В прошлом году киберполицейские во взаимодействии с партнерами заблокировали почти 30 тыс мошеннических интернет-ссылок и почти 9 тыс финансовых операций злоумышленников. Впрочем мошенники всегда подстраиваются под потребности общества и каждый раз придумывают новые схемы преступлений. Чтобы минимизировать риски присвоения денег интернет-аферистами, гражданам следует быть осмотрительными и придерживаться правил кибергигиены ».

kiberpol 1024x683 - В 2020 году в киберполицию поступило более 30 тыс обращений о мошенничестве в Интернете
Инфографика Департамента киберполиции Национальной полиции Украины

Чаще всего злоумышленники обманывали потерпевших, продавая несуществующие товары на платформах объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях аферисты требовали предоплату за товар, однако после получения денег — блокировали покупателей.

Не менее распространенными в 2020 году были телефонные мошенничества. Злоумышленники выдавали себя за работников банка или представителей мобильного оператора. В разговорах сообщали о якобы блокировки карты или о получении доступа к банковскому счету посторонними лицами. Аферисты выпытывали конфиденциальные данные, в частности срок действия карты, PIN-код и СVV-код, коды банков и мобильных операторов. Впоследствии собранную информацию они использовали для присвоения денег с банковских счетов. В прошлом году телефонные мошенники также выдавали себя за стражей или врачей и действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Распространенными схемами аферистов также были создания фишинговых ресурсов, похожих на популярные интернет-магазины, банковские учреждения или организации. Основная задача таких мошенников — похищение логинов и паролей или получения банковских данных для присвоения денег. Так, например, злоумышленники делают рассылки якобы от имени банка со ссылкой на фишинговый ресурс, где просят ввести персональные данные «для проверки».

Также в 2020 году приобрели популярность мошеннические схемы, замаскированные под сервисы доставки платформ объявлений. В таком случае воры размещали объявления о продаже товаров и для обсуждения деталей предлагали перейти в мессенджеры. Туда покупателям присылали фальшивые накладные для уплаты или ссылки на фейковый ресурс, где нужно оформить доставку. Однако в конце оплата поступала не на платформу объявлений, а на карту мошенника.

Чтобы уберечься от подобных видов мошенничества, киберполиция советует:

  • не передавайте никому данные своей банковской карты (особенно CVV-код и пин-код), ведь работники банка никогда не запрашивают такую ​​информацию;
  • для безопасного онлайн-шоппинга используйте только проверенные ресурсы и выбирайте наложенный платеж;
  • при покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры;
  • обратите внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https: // и значок «замочек»;
  • внимательно проверяйте правильность названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт;
  • не переходите по сомнительным ссылкам.

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