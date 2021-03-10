В феврале 2021 мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 1789 населенных пунктов Украины. Из них — в 460 городах и селах, где проживают около 126,6 тыс. украинцев, 4G появился впервые. Об этом сообщили на сайте Министерства цифровой трансформации.

Скоростной мобильный интернет есть в 22,7 тыс. населенных пунктах Украины. Цель Министерства цифровой трансформации — обеспечить доступ 95% людей к интернету.

Благодаря реализации проекту LTE900, который стартовал в июле 2020 года, более 7,7 млн украинцев, проживающих в 12,9 тыс. населенных пунктах, получили 4G. При этом более 2,1 млн украинцев в 6 тыс. городов и сел получили 4G впервые.