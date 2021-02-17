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Главная страница » Blog » Искусство » В апреле в прокат выйдут Плохие дороги / Bad Roads Натальи Ворожбит

В апреле в прокат выйдут Плохие дороги / Bad Roads Натальи Ворожбит

В апреле в прокат выйдут Плохие дороги / Bad Roads Натальи Ворожбит
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Госкино Украины сообщает фильм-призер Венецианского кинофестиваля — «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит, автора сериала «Поймать Кайдаша» и фильма «Киборги» — появится на широких экранах 1 апреля 2021.

Это полнометражный дебют известной драматургини и сценариста, экранизация ее одноименной пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве.

Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.

badroads 3 - В апреле в прокат выйдут Плохие дороги / Bad Roads Натальи Ворожбит
Фото: Госкино Украины

Пять разбитых дорог — пять историй о любви, ненависти, доверии, предательства и о нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных.

Сценарий создан на основе документальных историй, собранных автором на Востоке Украины во время работы над фильмом «Киборги».

badroads 4 - В апреле в прокат выйдут Плохие дороги / Bad Roads Натальи Ворожбит
Фото: Госкино Украины

Мировая премьера драмы состоялась в программе «Неделя критики» Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где она была отмечена второй по престижности наградой — премией Circolo del Cinema di Verona как «наиболее инновационная лента в конкурсе».

Украинская премьера фильма прошла на фестивале «Киевская неделя критики» в программе «Фокус: Украина-Франция».

badroads 6 - В апреле в прокат выйдут Плохие дороги / Bad Roads Натальи Ворожбит
Режиссер фильма «Плохие дороги», Наталья Ворожбит
Фото: Госкино Украины

Также режиссер признана автором лучшего полнометражного дебюта — «Ворожбит» получила Национальную премию кинокритиков «Киноколо» в категории «Открытие года».

А актеры Юрий Кулинич и Оксана Черкашина признаны лучшими в соответствующих актерских категориях Премии.

badroads 5 - В апреле в прокат выйдут Плохие дороги / Bad Roads Натальи Ворожбит
Фото: Госкино Украины

Продюсерами фильма выступили Юрий Минзянов и Дмитрий Минзянов. Производство совершил кинопродакшн «Kristi Films» при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Дистрибьютор ленты — кинокомпания «Артхаус Трафик». Промокампания фильма осуществляется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Татьяна Корбун

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