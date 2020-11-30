В Баштанском районе полицейские «накрыли» группу местных жителей, которые изготавливали амфетамин. Кроме производства психотропов, двое мужчин еще и незаконно хранили наркотики. В результате обыска полицейские изъяли более килограмма каннабиса, амфетамин и компоненты для его изготовления, а также электронные весы, материал для фасовки психотропов и деньги.

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Фигурантом по делу стал 47-летний житель села Пески. У себя дома мужчина создал необходимые условия для изготовления психотропов. К делу подозреваемый привлек 29-летнего односельчанина, который ухаживал за производством и помогал изготавливать амфетамин.

Наркотики, психотропы, прекурсоры и ингредиенты для изготовления амфетамина полицейские направят на экспертизу, после которой решится вопрос о сообщении подозрения.

По открытым по ч. 1 ст. 309 УК и ч. 2 ст. 317 УК мужчинам может грозить лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.