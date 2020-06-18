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2 - В бюджеты Николаевской области поступило 38,2 млн грн налога на недвижимость
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Главная страница » Blog » Бизнес » В бюджеты Николаевской области поступило 38,2 млн грн налога на недвижимость

В бюджеты Николаевской области поступило 38,2 млн грн налога на недвижимость

В бюджеты Николаевской области поступило 38,2 млн грн налога на недвижимость
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Как сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, благодаря постоянной целеустремленной работе относительно определения объекта налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (так называемый «налог на недвижимость») и суммы налога к уплате, в январе — мае 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области в местные бюджеты мобилизовано 38,2 млн грн налога на недвижимость, что на 893,7 тыс. грн больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

Лидерами по уплате налога на недвижимость являются владельцы объектов недвижимости — юридические лица, взнос которых в местные бюджеты Николаевщины за 5 месяцев 2020 года составляет 34,4 млн гривен. Физические лица — владельцы имущества перечислили в местную казну области 3,8 млн грн налога на недвижимость.

«В условиях децентрализации власти уплаченные в бюджеты местных общин налоги являются источником финансирования социальной сферы, финансовой основой для развития инфраструктуры, возможностью использовать бюджетные поступления на внедрение эффективных проектов развития региона», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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