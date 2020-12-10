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Главная страница » Blog » Происшествия » В центре Николаева остановили водителя “под кайфом”

В центре Николаева остановили водителя «под кайфом»

В центре Николаева остановили водителя «под кайфом»
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9 декабря около 17 часов вечера, на улице Садовой из-за нарушения ПДД патрульные остановили ВАЗ 2106, — сообщают в УПП.

Во время разговора с водителем полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения. Мужчина наотрез отказался от предложения патрульных пройти осмотр в медучреждении.

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К тому же выяснилось, что гражданин уже лишен водительских прав, потому что и раньше садился за руль нетрезвый.

В результате мужчину отстранили от управления и составили админпротоколы по ч.2 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения совершено повторно в течение года), ч.1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков), а также по ч.4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП.

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Алина Сидорова

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