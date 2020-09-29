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Главная страница » Blog » Криминал » В центре Николаева пешеходы и мопедисты со стрельбой и поножовщиной выяснили отношения

В центре Николаева пешеходы и мопедисты со стрельбой и поножовщиной выяснили отношения

В центре Николаева пешеходы и мопедисты со стрельбой и поножовщиной выяснили отношения
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Инцидент между молодыми людьми произошел в воскресенье на пересечении улиц Адмиральской и Малой Морской.

2020 09 29 xulig2 1024x768 - В центре Николаева пешеходы и мопедисты со стрельбой и поножовщиной выяснили отношения

Как сообщают в полиции, конфликт произошел между двумя группами молодых людей. Сначала трое мужчин сделали замечание двум водителям мопедов якобы за нарушение правил дорожного движения. Те с места ссоры уехали, а затем вернулись, прихватив с собой вооруженных знакомых. Выяснять отношения продолжили дракой и уже с применением оружия.

В Николаеве строителя привалило бетонной плитой

В результате несколько огнестрельных ранений получил 28-летний военнослужащий, а его товарищ, которому были нанесены телесные повреждения битой. Позже он достал нож и ударил им одного из хулиганов в грудь.

Остановить хулиганов смогли только патрульные полицейские. Со всеми участниками конфликта сейчас проводятся следственные действия. С места происшествия изъяты орудия преступления — нож, два пистолета и бита.

По данному факту следователи начали сразу два уголовных производства: за совершение хулиганских действий с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, и за умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 124 УК), санкция которой предусматривает наказание от общественных работ к заключению на срок до 2 лет.

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Алина Сидорова

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