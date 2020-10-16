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Главная страница » Blog » Криминал » В центре Николаева прошла спецоперация – задержали банду вымогателей

В центре Николаева прошла спецоперация — задержали банду вымогателей

В центре Николаева прошла спецоперация — задержали банду вымогателей
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В центре города правоохранители задержали группу злоумышленников на вымогательстве 20 000 гривен несуществующего долга у николаевца.

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Четыре человека в возрасте от 17-ти до 20-ти лет занимались вымогательством денег у граждан. 15 октября они силой затолкали николаевца в автомобиль, избили и требовали возвращения 20 000 гривен несуществующего долга.

2020 10 16 banda2 1024x768 - В центре Николаева прошла спецоперация - задержали банду вымогателей

Следователи в сопровождении бойцов КОВД задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК сразу после передачи потерпевшим денежных средств.

Сейчас готовятся материалы для вручения фигурантам подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины «Вымогательство» и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 7 лет заключения.

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Алина Сидорова

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