25 января на улице Малой Морской неизвестный мужчина в состоянии опьянения напал на 25-летнего николаевца и угнал его автомобиль Hyundai. Об этом пострадавший сразу сообщил в полицию.

Немедленно на поиски похищенного автомобиля и задержание угонщика были ориентированы все наряды полиции. Уже через 20 минут похожую по описанию машину наряд патрульной полиции увидел на одной из улиц и отправился на перехват. Увидев полицейский автомобиль, преступник прибавил скорость и пытался скрыться, создавая аварийную ситуацию.

Патрульные инспекторы заблокировали автомобиль и задержали водителя. Им оказался 49-летний житель Черкасской области.

Вместе с похищенным автомобилем он был доставлен в отделение полиции №1 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области, где следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как выяснилось, мужчина прибыл в Николаев несколько дней назад из Черкасской области по делам, поселившись в арендованной квартире, недалеко от места преступления. В ночь на 25 января мужчина употреблял алкоголь вместе со знакомым, после чего решил прогуляться, и вышел из квартиры в нижнем белье.

В таком виде он подошел к автомобилю инструктора одной из николаевских автошкол, который в тот момент ожидал своего ученика, и потребовал отдать ключи от авто, чтобы покататься. Получив отказ, нападающий несколько раз ударил автоинструктора в лицо, сел за руль и поехал. Пострадавший сразу сообщил о преступлении по спецлинии 102.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили и опросили свидетелей и очевидцев преступления, и вызвали карету скорой для оказания помощи пострадавшему.

По процессуальной поддержке прокуратуры следователи сообщили угонщику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством», санкцией которой предусмотрено наказание до 5 лет заключения.

После проведения первоочередных следственных действий машина будет возвращена владельцу. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.