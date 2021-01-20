В среду, 20 января, на улице Никольской в ​​Николаеве загорелся «VOLKSWAGEN Golf». О пожаре сообщили на линию «101» в 12:22.

Тушить горящее авто приехали два отделения 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. На месте стало известно, что огонь охватил переднюю часть автомобиля на площади 2 кв. м.

В 12:30 пожар был локализован, 12:37 — ликвидирован. Пожарные не допустили полного уничтожения машины. Как выяснилось, когда машину заводили, произошел хлопок с последующим возгоранием.

Вероятная причина — разгерметизация топливной (газовой) системы автомобиля.