Сегодня, 20 июля начались украинско-американские учения «Си Бриз — 2020» с привлечением государств-партнеров, целью которого является повышение уровня совместимости подразделений ВМС ВС Украины, ВМС США, государств-партнеров и постоянно действующих морских групп НАТО, в ходе выполнения совместных задач по содействию безопасности в Черноморском регионе. Кроме Украины и Соединенных Штатов Америки в мероприятии принимают участие Болгария, Грузия, Испания, Румыния, Турция и Норвегия.

Справка:

Совместные украинско-американские учения «Си Бриз» берут начало с 1997 года в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений между МО США и МО Украины», который был подписан в 1993 году.

Изначальной целью проведения серии учений «Си Бриз» стала подготовка и повышение боевой готовности ВМС ВС Украины. Кроме того, проведение учений способствует улучшению сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработке совместных маневров на море и на суше. Обучение серии «Си Бриз» проводятся как с государствами-членами НАТО, так и с другими государствами-партнерами.

Бесконтактный «Си Бриз — 2020»: в Черном море пройдут международные военные учения