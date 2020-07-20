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Главная страница » Blog » Власть » В Черном море начались военные учения Sea Breeze 2020

В Черном море начались военные учения Sea Breeze 2020

В Черном море начались военные учения Sea Breeze 2020
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Сегодня, 20 июля начались украинско-американские учения «Си Бриз — 2020» с привлечением государств-партнеров, целью которого является повышение уровня совместимости подразделений ВМС ВС Украины, ВМС США, государств-партнеров и постоянно действующих морских групп НАТО, в ходе выполнения совместных задач по содействию безопасности в Черноморском регионе. Кроме Украины и Соединенных Штатов Америки в мероприятии принимают участие Болгария, Грузия, Испания, Румыния, Турция и Норвегия.

Справка:

Совместные украинско-американские учения «Си Бриз» берут начало с 1997 года в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений между МО США и МО Украины», который был подписан в 1993 году.
Изначальной целью проведения серии учений «Си Бриз» стала подготовка и повышение боевой готовности ВМС ВС Украины. Кроме того, проведение учений способствует улучшению сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработке совместных маневров на море и на суше. Обучение серии «Си Бриз» проводятся как с государствами-членами НАТО, так и с другими государствами-партнерами.

Бесконтактный «Си Бриз — 2020»: в Черном море пройдут международные военные учения

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Алина Сидорова

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