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Главная страница » Blog » Культура » В “дореволюционном” здании на Потемкинской разместится райсуд

В «дореволюционном» здании на Потемкинской разместится райсуд

В «дореволюционном» здании на Потемкинской разместится райсуд
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Госпредприятие «Заря» — «Машпроект» передало Государственной судебной администрации Украины здание по улице Потемкинской, 41/4. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Заря» — «Машпроект».

В этом помещении в центре города раньше работало ПКБ «Прогресс». Впрочем, последние годы здание не используется и сейчас нуждается в капитальном ремонте.

Планируется, что после ремонтных работ здесь будет размещаться один из районных судов города Николаева.

Это событие стало еще одним уверенным шагом в решении острейшей проблемы, которая возникает при реформировании системы судоустройства и судопроизводства — обеспечение судов надлежащими помещениями. Только благодаря пониманию и всесторонней поддержке со стороны руководства ГК «Укроборонпром» и ГП «НПКГ« Зоря »-« Машпроект »удалось провести соответствующие работы. Мы не только создадим надлежащие условия для работы местного суда, но и сохраним памятник архитектуры местного значения, — отмечает начальник территориального управления ГСАУ в Николаевской области Алексей Сальников.

СПРАВКА:
Дом на Потемкинской — «дореволюционного» сооружения. В 1997 году он был взят на государственный учет как памятник архитектуры местного значения.

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Алина Сидорова

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