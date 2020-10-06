Госпредприятие «Заря» — «Машпроект» передало Государственной судебной администрации Украины здание по улице Потемкинской, 41/4. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Заря» — «Машпроект».

В этом помещении в центре города раньше работало ПКБ «Прогресс». Впрочем, последние годы здание не используется и сейчас нуждается в капитальном ремонте.

Планируется, что после ремонтных работ здесь будет размещаться один из районных судов города Николаева.



Это событие стало еще одним уверенным шагом в решении острейшей проблемы, которая возникает при реформировании системы судоустройства и судопроизводства — обеспечение судов надлежащими помещениями. Только благодаря пониманию и всесторонней поддержке со стороны руководства ГК «Укроборонпром» и ГП «НПКГ« Зоря »-« Машпроект »удалось провести соответствующие работы. Мы не только создадим надлежащие условия для работы местного суда, но и сохраним памятник архитектуры местного значения, — отмечает начальник территориального управления ГСАУ в Николаевской области Алексей Сальников.

СПРАВКА:

Дом на Потемкинской — «дореволюционного» сооружения. В 1997 году он был взят на государственный учет как памятник архитектуры местного значения.