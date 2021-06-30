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В ДТП на «кировоградской» дороге погибли три человека

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Главная страница » Blog » Происшествия » В ДТП на “кировоградской” дороге погибли три человека

В ДТП на «кировоградской» дороге погибли три человека

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Смертельное ДТП произошло 30 июня около 12:50 на 211 км дороги Н-14 «Кропивницкий — Николаев» возле села Костычи (Баштанский район).


Как сообщили в ГУНП, на трассе столкнулись автомобили KIA Optima и Mazda. В результате аварии погибли пассажирка Mazda и оба водителя. Еще двое, в т.ч. малолетний ребенок, получили травмы и были доставлены в больницу.

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Событие квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Причины ДТП устанавливаются.

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Алина Сидорова

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