Смертельное ДТП произошло 30 июня около 12:50 на 211 км дороги Н-14 «Кропивницкий — Николаев» возле села Костычи (Баштанский район).



Как сообщили в ГУНП, на трассе столкнулись автомобили KIA Optima и Mazda. В результате аварии погибли пассажирка Mazda и оба водителя. Еще двое, в т.ч. малолетний ребенок, получили травмы и были доставлены в больницу.







Событие квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Причины ДТП устанавливаются.