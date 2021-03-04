3 марта около 17:00 на пересечении улиц Пограничной и Маршала Василевского столкнулись автомобиль Lexus RX 350, под управлением 27-летнего водителя, и мопеда Honda Dio, за рулем которого находился 20-летний водитель. Об этом сообщили в ГУНП.

В результате аварии травмы получили водитель мопеда и его 16-летняя пассажир.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали автоаварию, обратиться по телефонам 093 651 9895 или 102.