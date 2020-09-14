Про ДТП, которое произошло вчера, 13 сентября, около 15:40, сообщили в ГУНП в Николаевской области.

В селе Рыбаковка Березанского района 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по полевой дороге, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где машина перевернулась.

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В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где вскоре скончался.



По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Все обстоятельства и причины аварии выясняются.

Также полиция разыскивает свидетелей ДТП. Полезную для следствия информацию сообщать в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам: (050) 013-01-48, 102.