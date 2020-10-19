18 октября, около 18:00 по ул. А. Янати в Ингульском районе Николаева столкнулись BMW 525 и ВАЗ 2105.

Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

В результате столкновения девятилетний пассажир BMW с травмами был доставлен в больницу.

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По данному факту начато уголовное производство (ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали аварию, обратиться по телефонам (093) 651-98-95 или 102.