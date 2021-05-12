11 мая примерно в 23:05 на трассе «Одесса -Мелитополь- Новоазовск» возле села Украинка Hyundai Accent съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Об этом сообщили в ГУНП.

В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний пассажир погиб на месте, 33-летний водитель с травмами был доставлен в больницу.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.