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Главная страница » Blog » Происшествия » В ДТП в Николаевской области погиб пассажир легковушки

В ДТП в Николаевской области погиб пассажир легковушки

185509147 2941315592768053 2754592815171967206 n 1 - В ДТП в Николаевской области погиб пассажир легковушки
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11 мая примерно в 23:05 на трассе «Одесса -Мелитополь- Новоазовск» возле села Украинка Hyundai Accent съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Об этом сообщили в ГУНП.

В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний пассажир погиб на месте, 33-летний водитель с травмами был доставлен в больницу.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Алина Сидорова

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