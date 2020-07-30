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Главная страница » Blog » Происшествия » В ДТП возле Кривого Озера погибли два пешехода

В ДТП возле Кривого Озера погибли два пешехода

В ДТП возле Кривого Озера погибли два пешехода
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30 июля около 13:00 на трассе «Киев — Одесса», вблизи пгт Кривое Озеро произошло ДТП с участием грузового автомобиля и двух пешеходов. Об этом сообщили в полиции.

ДТП под Новой Одессой: столкнулись два грузовика, один водитель погиб

47-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом врезался в дорожный отбойник и наехал на двух мужчин — 26-ти и 30-ти лет, стоявших рядом.

2020 07 30 dtpko2 768x1024 - В ДТП возле Кривого Озера погибли два пешехода

В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте происшествия.

2020 07 30 dtpko3 768x1024 - В ДТП возле Кривого Озера погибли два пешехода

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения. Сейчас правооохоронци ищут свидетелей ДТП.

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Алина Сидорова

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