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В Единой государственной электронной системе в сфере строительства стали доступны новые онлайн-услуги

dija budivnictvo - В Единой государственной электронной системе в сфере строительства стали доступны новые онлайн-услуги
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Еще больше новых государственных услуг в сфере строительства теперь можно получить через портал Действие. Они касаются как частных и многоквартирных жилых домов, так и зданий промышленной застройки. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Следовательно, в режиме онлайн теперь можно:

  • получить строительный паспорт застройки земельного участка,
  • зарегистрировать декларацию о готовности к эксплуатации объекта, который относится к объектам с незначительными последствиями СС1,
  • получить разрешение на выполнение строительных работ и сертификат о принятии в эксплуатацию объектов для класса последствий СС2, СС3 в электронной форме,
  • подать заявления об отмене документов о начале подготовительных и строительных работ.
Увеличение количества админуслуг в Единой государственной электронной системе в сфере строительства — еще один шаг навстречу реформе строительного сектора. Мы нацелены на полную автоматизацию процессов строительства. Это минимизирует человеческое вмешательство в большинство процессов, а значит убирает коррупционные риски, — отметил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В личном кабинете на портале Дія можно отслеживать статус заявления. Оповещения о выдаче документов или отказ в их получении будет отправлен на электронный адрес заказчика, а также появится в электронном личном кабинете и Реестре строительной деятельности.

Совместная амбициозная цель Минрегиона и Минцифры — до конца года обеспечить перевод всех административных услуг в сфере строительства в электронную форму, — добавил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Александр Дудченко.

Напомним, Единая электронная система в сфере строительства — это общенациональная информационная система, призванная упорядочить процесс строительства в Украине и сделать его прозрачным и свободным от коррупции.

Сейчас это: 10 электронных услуг для заказчиков через портал Дія. Более 100 000 объектов строительства зарегистрированных в Реестре строительной деятельности. Более 500 000 посетителей публичного портала государственной электронной системы в сфере строительства.

Единая государственная электронная система в сфере строительства создается в сотрудничестве Минрегиона и Минцифры при поддержке проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS».

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Алина Сидорова

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