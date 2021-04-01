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Главная страница » Blog » Криминал » В Галициново нашли мертвым местного жителя

В Галициново нашли мертвым местного жителя

2020 07 20 burglary - В Галициново нашли мертвым местного жителя
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28 марта на территории одного из дачных домов в Галициново местный житель нашел тело 58-летнего хозяина. Об этом мужчина сообщил в полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам правоохранители установили, что гражданин умер от механической асфиксии.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование.

Оперативные сотрудники принимают меры для установления и задержания причастных к преступлению лиц.

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Алина Сидорова

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