По статистике в Украине значительно увеличилась продажа нелегального алкоголя с помощью сети Интернет. В случае обнаружения факта продажи фальсификата граждан просят сообщать в правоохранительные органы. Об этом сообщили в ГФС Украины.
При покупке алкогольных напитков, чтобы максимально обезопасить себя, стоит обратить внимание на следующее:
- Марка должна соответствовать установленному образцу и содержать информацию о расположении производителя, которая соответствует данным на этикетке и тому подобное. Проверить марку акцизного налога можно здесь.
- Этикетка должна крепко держатся на бутылке, не иметь воздушных образований и складок, ровная, без перекосов, разрывов и следов клея, содержать полную и достоверную информацию, четко напечатанная. Обязательно должны быть указаны завод-производитель и его реквизиты, дата разлива, название и адрес фирмы-производителя, номер лицензии, знак сертификации
Отмечено, что для дополнительной защиты своей алкогольной продукции от подделок, некоторые заводы устанавливают современный, лазерный комплекс, который выжигает информацию о разливе на колпачках бутылки. Лазерная маркировка не стирается.
Главные отличия подделки, закупоренной кустарным способом:
- резь на закупорке накатанная полностью не по длине — ее накатка значительно не доходит до верхнего и нижнего мероприятий
- резь на закупорке накатанная полностью не по глубине — имеется не весь профиль рези
- наличие нарушения целостности материала пробки в виде аксиальных сквозных прорезей к поверхности стекла горловины бутылки
- при попытке раскупоривания бутылки путем вращения пробки против часовой стрелки, перфорация не нарушается, при этом пробка прокручивается вокруг венчика по кругу и в результате полностью снимается
- при переворачивании бутылки вверх дном, имеется протекания жидкости, которая содержится в ней;
- цифровое изображение даты розлива на боковых поверхностях закупорки нанесено неравномерно, сплошными штрихами;
- неравномерное расположение красителя, едва заметный матовый ненасыщенный черный цвет
Также отмечено, что крепкий алкоголь разлитый в тару типа «Bag-in-Box» и «Tetra-Pack», а также пластиковую тару является фальсификатом.
— Стоимость за одну бутылку, которая не соответствует нормам постановления Кабинета Министров Украины от 30.10.2008 № 957 «Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков» является одним из оснований считать, что алкогольный напиток вероятно имеет незаконное происхождение, — отмечено в сообщении.
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