По статистике в Украине значительно увеличилась продажа нелегального алкоголя с помощью сети Интернет. В случае обнаружения факта продажи фальсификата граждан просят сообщать в правоохранительные органы. Об этом сообщили в ГФС Украины.

При покупке алкогольных напитков, чтобы максимально обезопасить себя, стоит обратить внимание на следующее:

Марка должна соответствовать установленному образцу и содержать информацию о расположении производителя, которая соответствует данным на этикетке и тому подобное. Проверить марку акцизного налога можно здесь.

Этикетка должна крепко держатся на бутылке, не иметь воздушных образований и складок, ровная, без перекосов, разрывов и следов клея, содержать полную и достоверную информацию, четко напечатанная. Обязательно должны быть указаны завод-производитель и его реквизиты, дата разлива, название и адрес фирмы-производителя, номер лицензии, знак сертификации

Отмечено, что для дополнительной защиты своей алкогольной продукции от подделок, некоторые заводы устанавливают современный, лазерный комплекс, который выжигает информацию о разливе на колпачках бутылки. Лазерная маркировка не стирается.

Главные отличия подделки, закупоренной кустарным способом:

резь на закупорке накатанная полностью не по длине — ее накатка значительно не доходит до верхнего и нижнего мероприятий

резь на закупорке накатанная полностью не по глубине — имеется не весь профиль рези

наличие нарушения целостности материала пробки в виде аксиальных сквозных прорезей к поверхности стекла горловины бутылки

при попытке раскупоривания бутылки путем вращения пробки против часовой стрелки, перфорация не нарушается, при этом пробка прокручивается вокруг венчика по кругу и в результате полностью снимается

при переворачивании бутылки вверх дном, имеется протекания жидкости, которая содержится в ней;

цифровое изображение даты розлива на боковых поверхностях закупорки нанесено неравномерно, сплошными штрихами;

неравномерное расположение красителя, едва заметный матовый ненасыщенный черный цвет

Также отмечено, что крепкий алкоголь разлитый в тару типа «Bag-in-Box» и «Tetra-Pack», а также пластиковую тару является фальсификатом.

— Стоимость за одну бутылку, которая не соответствует нормам постановления Кабинета Министров Украины от 30.10.2008 № 957 «Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков» является одним из оснований считать, что алкогольный напиток вероятно имеет незаконное происхождение, — отмечено в сообщении.