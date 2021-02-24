Штрафные санкции и пеня в случае нарушения налогового законодательства (кроме ЕСВ) в течении периода осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни не применяются, за некоторым исключением. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Так, в соответствии с п. 52 прим. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) за нарушения налогового законодательства, совершенные в течение периода с 01 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID — 19), штрафные санкции не применяются, кроме санкций за:

нарушение требований к договорам долгосрочного страхования жизни или договоров страхования в пределах негосударственного пенсионного обеспечения, в частности страхование дополнительной пенсии;

отчуждение имущества, которое находится в налоговом залоге, без согласия контролирующего органа;

нарушение требований законодательства в части: учета, производства, хранения и транспортировки горючего, спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий; целевого использования горючего, спирта этилового налогоплательщиками; оборудования акцизных слогов расходомерами-счетчиками и/или ровномерами-счетчиками; осуществления функций, определенных законодательством в сфере производства и обращения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, горючего; осуществления субъектами хозяйственной деятельности операций по реализации горючего или спирта этилового без регистрации таких субъектов плательщиками акцизного налога; нарушения начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы.



В течение периода с 1 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID — 19), налогоплательщикам не насчитывается пеня, а начисленная, но не оплаченная за этот период пеня подлежит списанию.