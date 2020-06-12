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В ГНС Николаевщины поступило 28 запросов на получение публичной информации

В ГНС Николаевщины поступило 28 запросов на получение публичной информации
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В Главное управление ГНС в Николаевской области в январе — мае 2020 года поступило 28 запросов на получение публичной информации, — сообщили в управлении налоговых сервисов ГУ ГНС в Николаевской области. Из общего количества полученных запросов 16, или 57 проц. поступило от граждан, 9, или 32,2 проц. — от юридических лиц, 3, или 10,7 проц. — от других органов исполнительной власти как распорядителю информации.

Более всего интересовала граждан информация относительно деятельности предприятий, работы комиссии по вопросам остановки регистрации НН/РК, сведений о третьих лицах, налогового долга, предоставления копий документов.

Выполняя требования Закона Украины от 13 января 2011 года № 2939 — VІ «О доступе к публичной информации», Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено надлежащее рассмотрение документов по предоставлению публичной информации, которые поступили почтой и средствами телекоммуникационной связи.

На все запросы на публичную информацию были предоставлены ответы без нарушения сроков, определенных законодательством. По результатам рассмотрения удовлетворены все 28 запросов (100 проц. от общего количества).

К сведению! Запрос на получение публичной информации может быть подан:

— по почтовому адресу: 54001, г. Николаев, ул. Лягина, 6;

— по факсу: (0512) 37-06-10;

— по телефону: (0512) 50-18-66;

— по электронному адресу:  mk.official@tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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