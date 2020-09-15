В Главное управление ГНС в Николаевской области за январь — август 2020 года поступило 50 запросов на получение публичной информации, о чем сообщили в управлении налоговых сервисов ГУ ГНС в Николаевской области.

Из общего количества полученных запросов 28 единиц, или 56 проц. поступило от граждан; 14 или 28 проц. — от юридических лиц; 8 или 16 проц. — от других органов исполнительной власти как распорядителя информации.

Следует отметить, что наибольший удельный вес из общего количества запросов поступило средствами электронной связи, а именно: 56 проц., то есть 28 единиц. Лично от заявителей поступило 11 запросов, или 22 проц.; поступило по почте — 10 запросов, или 20 проц. и 1 запрос (2 проц.) — телефоном.

Больше всего интересовала заявителей информация относительно деятельности предприятий, работы комиссии по вопросам остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки по НДС, сведений о третьих лицах, налогового долга, предоставления копий документов.

Выполняя требования Закона Украины от 13 января 2011 года № 2939 — VІ «О доступе к публичной информации», Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено надлежащее рассмотрение документов относительно предоставления публичной информации и предоставления ответов в сроки, определенные законодательством.

По результатам рассмотрения удовлетворено 49 запросов (98 проц. от общего количества) и 1 запрос направлено надлежащему распорядителю с одновременным сообщением об этом заявителю в соответствии с п. 3 ст.22 Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Запрос на получение публичной информации может быть подан:

— на почтовый адрес: 54001, г. Николаев, ул. Лягина, 6;

— по факсу: (0512) 37-06-10;

— по телефону : (0512) 50-18-66;

— на электронный адрес: mk.official@tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Николаевской области.