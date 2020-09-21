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В ГНС Николаевщины просят работодателей сообщать о принятии сотрудника на работу

В ГНС Николаевщины просят работодателей сообщать о принятии сотрудника на работу
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Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что легализация рабочих мест и заработной платы — социальная гарантия будущего каждого работающего.

Нормами Кодекса законов о труде Украины от 10 декабря 1971 года  № 322 — VIII с изменениями и дополнениями установлено, что работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением владельца или уполномоченного им органа и предоставления сообщения в территориальные органы Государственной налоговой службы.

Работодатель перед тем, как наемный рабочий приступит к работе, обязан сообщить органы ГНС о принятии работника на работу.

Сообщение о принятии работника на работу (дальше — Сообщение) составляют при заключении бессрочного трудового договора, срочного трудового договора и контракта.

Напоминаем, что Сообщение подается владельцем предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом (лицом) или физическим лицом — предпринимателем в территориальные органы ГНС по месту учета их как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по форме согласно приложению к постановлению Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 № 413 «О порядке сообщения Государственной налоговой службе и ее территориальным органам о принятии работника на работу» перед началом работы работника по заключенному трудовому договору в один из таких способов:

  • средствами электронной связи;
  • на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме;
  • на бумажных носителях, если трудовые договора заключены не более чем с пятью лицами.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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