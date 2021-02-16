Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что физическое лицо — налогоплательщик может получить информацию, которая отмечается в документе «Ведомости из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах/источниках выплаченных доходов и удержанных налогов» с помощью электронных сервисов ГНС одним из таких способов:

в случае предоставления заявления посредством информационно-телекоммуникационной системы «Электронный кабинет» (далее — Электронный кабинет), вход в который осуществляется по адресу: cabinet.tax.gov.ua и через официальный вебпортал ГНС, информация предоставляется средствами этой системы;

в случае предоставления заявления в «Единое окно предоставления электронной отчетности», программное обеспечение которого размещено на официальном вебпортале ГНС в разделе «Электронная отчетность», информация направляется по электронному адресу физического лица — налогоплательщику.

С помощью меню «Заявления, запросы для получения информации» приватной части Электронного кабинета и «Специализированного клиентского программного обеспечения для формирования и предоставления отчетности/запросов в «Единое окно предоставления электронной отчетности» физическое лицо — налогоплательщик может сформировать «Запрос относительно получения сведений из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах/источниках выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде» (форма № 10ДР) исключительно для получения информации о себе.

Запрос формируется физическими лицами — налогоплательщиками с использованием квалифицированной электронной подписи физического лица, полученной в квалифицированного предоставителя электронных доверительных услуг.

При этом ознакомиться с порядком получения сведений о доходах с помощью «Специализированного клиентского программного обеспечения для формирования и предоставления отчетности/запросов в «Единое окно предоставления электронной отчетности» можно на официальном вебпортале ГНС по ссылке: Главная/Физическим лицам/Получение сведений из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде (https://tax.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid).

В разделе «Помощь» Электронного кабинета можно пересмотреть видео-урок относительно создания Запроса.

Следует отметить, что физические лица — налогоплательщики, которые получили паспорт нового образца, где указан лишь номер паспорта (серия отсутствует), при заполнении поля «Реквизиты паспортного документа» Запроса отмечают лишь номер паспорта.

Сведения из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах/источниках выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде (далее — ответ на Запрос в электронном виде) предоставляются за последние три года (поквартально), сведения за последний отчетный период (квартал) предоставляются через 50 дней после его окончания.

Ответ на Запрос в электронном виде содержит информацию, в частности, о сумме выплаченного дохода, сумме перечисленного налога, а также о датах принятия/увольнения с работы в соответствии с налоговыми расчетами по форме № 1ДФ, которые подаются налоговыми агентами в контролирующие органы.

Главное управление ГНС в Николаевской области