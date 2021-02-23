Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что в соответствии с п. 8.4 раздела VIII Порядка учета налогоплательщиков, утвержденного Приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588 (с учетом изменений) сообщения об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, по форме №20-ОПП, подаются налогоплательщиками в течение 10 рабочих дней после их регистрации, создания или открытия в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика.

Следует обратить внимание, что с 01.01.2021 года, в связи с введением в действие Закона Украины от 16 января 2020 года № 466 — IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов, ликвидации технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве», в соответствии со ст. 117.1 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755 — VI за неподачу в сроки и в ситуациях, предусмотренных этим Кодексом, заявлений или документов для взятия на учет в соответствующем контролирующем органе, регистрацию изменений в местонахождении или внесении других изменений в свои учетные данные, неподачу исправленных документов для взятия на учет или внесения изменений, подачу с ошибками или в неполном объеме, неподачу ведомостей относительно лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета и/или составление налоговой отчетности, соответственно требований установленных этим Кодексом, предусмотрен штраф для самозанятых лиц в размере 340 гривен, в случае не устранения таких нарушений или за те же действия, произведенные в течение года лицом, к которому были применены штрафы за такое нарушение, предусмотрен штраф для самозанятых лиц в размере 680 гривен.