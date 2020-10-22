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Главная страница » Blog » Бизнес » В ГНС Николаевщины задокументировали 19 фактов отмывания доходов

В ГНС Николаевщины задокументировали 19 фактов отмывания доходов

В ГНС Николаевщины задокументировали 19 фактов отмывания доходов
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Главным управлением ГНС в  Николаевской области активно проводятся мероприятия по выявлению и проверке финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией или отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Об этом сообщил и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

По его словам в январе-сентябре 2020 года в рамках принятых аналитических и контрольно-проверочных мер специалистами отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, составлено и передано в правоохранительные органы 19 материалов с признаками криминальных правонарушений, из них:

-18 по ст. 212, 212-1, 191, 364 Криминального кодекса Украины, общая сумма установленных убытков — 157161,3 тыс. гривен.

-1 по ст. 209 364 Криминального кодекса Украины, общая сумма выявленных легализуемых доходов — 102,4 тыс. гривен.

По результатам рассмотрения 10 материалов в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминальных правонарушений, общая сумма установленных убытков — 93434,8 тыс. грн. и 7 материалов присоединено к действующим уголовным производствам.

Также, с использованием материалов подразделения борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в рамках расследования криминальных осуществлений возмещено убытков по криминальным правонарушениям на сумму — 3425 тыс. грн., изъято и наложен арест на движимое имущество ориентировочной стоимостью — 58500 тыс. гривен.

В «Реестр информации о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма» составлено и внесено 22 сообщения о сомнительных финансовых операциях на общую сумму — 193697,9 тыс. гривен.

 «Эффективная работа налоговой службы Николаевщины в направлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, способствует детенизации экономики региона, обеспечению дополнительных поступлений в бюджет, предотвращению финансовых злоупотреблений, в первую очередь, при осуществлении закупок за средства государственного и местных бюджетов«, — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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