С целью разъяснения основных аспектов ввода программных регистраторов расчетных операций (далее — РРО) и преимуществ их применения в ГУ ГНС в Николаевской области начали работу телефонные линии по вопросам ввода программных РРО.

По телефону 50-18-66 на вопросы граждан ответит начальник отдела организации работы ЦОП и предоставления административных услуг, электронных сервисов, электронного документооборота, организации рассмотрения обращений государственных органов, граждан и доступа к публичной информации управления налоговых сервисов ГУ ГНС в Николаевской области Каширина Ольга Ростиславовна.

По телефону 50-18-63 на вопросы граждан ответит главный государственный инспектор отдела организации работы ЦОП и предоставления административных услуг, электронных сервисов, электронного документооборота, организации рассмотрения обращений государственных органов, граждан и доступа к публичной информации управления налоговых сервисов ГУ ГНС в Николаевской области Кулешова Татьяна Трофимовна.

Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что применение программных РРО в Украине отсрочен до 01 августа 2020 года законом Украины от 17.03.2020 года №533 — IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID — 19)».

Главное управление ГНС в Николаевской области.