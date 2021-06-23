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В ГНС рассказали, какие санкции грозят должникам ЕСВ

calculator 385506 1280 - В ГНС рассказали, какие санкции грозят должникам ЕСВ
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С 2013 года на Государственную налоговую службу возложена обязанность администрировать и контролировать уплату единого социального взноса. Именно ЕСВ, — говорит и.о. замначальника ГУ ГНС в Николаевской области Ольга Купчишина, — является основным источником наполнения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

сюжет ТРК Сатурн

Как рассказал начальник управления по борьбе с налоговым долгом Александр Школяр, Требование об уплате формируется при наличии долга по ЕСВ от 10 гривен. После того, как должники получают Требование, они в течение 10 календарных дней могут его обжаловать в административном (через ГНС) / судебном порядке, или оплатить долг.

Требование является исполнительным документом и, в случае отсутствия каких-либо действий со стороны должника, он передается в Государственную исполнительную службу.

Исполнительная служба открывает исполнительное производство и применяет ряд мер к должнику: арестовывает карточки, движимое/недвижимое имущество, направляет иск в суд об ограничении выезда за границу и т.д. — отметил Школяр.

По состоянию на 1 июня 2021 года николаевцы задолжали около 567 миллионов гривен Единого социального взноса. Среди крупнейших должников в ГНС называют государственные и коммунальные предприятия, в частности Николаевский судостроительный завод и Первомайский водоканал.

После принятых за последние 5 месяцев мероприятий в бюджет было уплачено около 28 млн гривен, благодаря Государственной исполнительной службе — 55 миллионов гривен — утверждает Александр Школьник.

Как говорят в налоговой службе, значительный рост задолженности по ЕСВ с начала года произошел из-за неуплаты квартальных начислений физическими лицами-предпринимателями, которые избрали упрощенную систему налогообложения и плательщиками, которые находятся на общей системе налогообложения, а также лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, в связи с изменениями в законодательстве.

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Алина Сидорова

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