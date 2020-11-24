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В горисполкоме определяются с электронным билетом

В горисполкоме определяются с электронным билетом
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В горисполкоме конкурсный комитет определяет организацию, которая предоставит комплексное решение для ввода в общественном транспорте электронного билета. На днях два участника представили свои предложения. Теперь члены конкурсного комитета определяются чей проект на самом деле сможет наладить систему оплаты проезда в Николаеве.

сюжет

На заседании конкурсного комитета свои предложения представили «Укргазбанк» и «ПриватБанк». Представитель «ПриватБанка» Юрий Решетник рассказал, что учреждение предлагает действительно комплексное решение, которое позволит внедрить не только электронный билет, а и карточку николаевца. Также проект предусматривает установление по всему городу терминалов пополнения этих карточек и продажи qr-кодов для проезда. Следует отметить, что банк сразу предлагает городу валидаторы для считывания информации с карт / билетов в транспорте.

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В основе предложения «Укргазбанка» лежит создание единого проездного билета, платить за который можно будет банковской картой или с помощью одной из международных платежных систем. Правда своих валидаторов у банка нет, поэтому предлагают искать городу инвестора.

Среди преимуществ предложений, оба конкурсанты определили использования современного оборудования и оплату проезда банковскими картами. Победителя конкурсная комиссия будет определять по 15-ти критериям, его объявят уже на ближайшем заседании.

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Алина Сидорова

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