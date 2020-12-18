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Главная страница » Blog » Бизнес » В городской больнице №1 обустраивают дополнительные места для больных с Covid-19

В городской больнице №1 обустраивают дополнительные места для больных с Covid-19

В городской больнице №1 обустраивают дополнительные места для больных с Covid-19
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В городской больнице №1 открыли 100 дополнительных коек для больных Covid-19. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич во время традиционного прямого эфира в сети Фейсбук.

В очередной раз хочу поблагодарить коллектив компании «Нибулон», которая взялась подключить 150 коек в этой больнице к централизованному снабжению кислорода. Специалисты строят соответствующий объект, уже выполнили ремонт в больничных палатах. Качество работ высоко оценили представители Национальной службы здоровья Украины. Кроме того, сейчас возводится еще одно отделение, где будут лечить пациентов с подтвержденным коронавируса и сопутствующими заболеваниями инфаркт или инсульт. Вероятно, его откроют в феврале 2021 года, — сообщил Сенкевич.

В ближайшие дни начнет оказывать помощь пациентам с COVID-19 и новое инфекционное отделение в городской больнице №5.

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Алина Сидорова

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