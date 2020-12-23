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В городской больнице №3 к централизованному снабжению кислорода подключили еще 100 коек

В городской больнице №3 к централизованному снабжению кислорода подключили еще 100 коек
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В городской больнице №3, где лечат больных COVID-19, еще 100 коек подключили к централизованному снабжению кислорода. Об этом рассказал городской голова Александр Сенкевич во время традиционного прямого эфира в соцсетях.

Важнейшим вопросом сегодня для городской власти является обеспечение кислородом коек в больницах. Сейчас мы работаем именно в этом направлении. Сегодня завершилось подключение к кислороду 100 койко-мест в третьей городской больнице в Ингульскому районе, это больница в Дубках. Мы это сделали за счет субвенции из государственного бюджета. — отметил городской голова.

Мэр также сообщил, что в стадии завершения находится подключения дополнительно 150 мест в городской больнице № 1.

Здесь процесс движется благодаря компании «Нибулон» — сказал мэр. — Надеюсь, что в больнице №5 до конца текущего года также будет развернута 74 дополнительных коек для больных COVID-19.

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Татьяна Корбун

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