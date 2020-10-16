15 октября в выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств в рамках 25 всеукраинского фестиваля национальных культур «Дружба» открылась фотовыставка «В объективе — Николаевщина многонациональная».





Фото: сайт Николаевского городского совета

В экспозиции представлено 30 фотографий фестиваля, отражающие его историю, и еще столько же фотографий представителей 6 национальных сообществ. Фотосессии продолжались с лета. По словам организаторов, цель проекту — с помощью камеры передать культурные особенности и традиции разных народов, представители которых проживают на Николаевщине. Автор идеи и инициатор ее воплощения в жизнь — николаевская фотохудожница Ольга Волкова.

Ольга Волкова

Фото: сайт Николаевского городского совета

Выставочный зал находится по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 54.

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