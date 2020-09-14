В День рождения Николаева в выставочном зале городского Дворца культуры и искусств открылась выставка живописи николаевского художника Владимира Тарабанова «Цветовой код города».

Выставка декоративной росписи николаевской мастерицы открылась в «Старофлотских казармах»

Владимир Тарабанов — уроженец Николаева, изобразительным искусством увлекся с детства. Посещал детскую художественную школу и изостудию Дома офицеров флота. Окончил Одесский государственный университет. С 1990 года принимал активное участие в областных, государственных и международных выставках. В процессе творческого пути избрал своим любимым жанром живопись.

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Особое внимание в произведениях уделяет цвету, как средству передачи эмоций от увиденного или пережитого. Сочная живопись Владимира Тарабанова реалистического направления, вполне соответствует духу его любимых композиторов — Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена. Работы художника хранятся в частных коллекциях по всему миру и в музее им. В. Верещагина. Некоторые из картин становились обложками книг и журналов.

Часто приходится ездить по делам. А когда возвращаюсь, Николаев встречает теплыми объятиями, что мать и отец. На земном шаре есть уголки и красивее наших, но здесь — моя Родина. Сколько бы мне ни было лет, всегда буду любить наш город, — признался художник.

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