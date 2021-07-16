В городском совете прошла церемония награждения юных николаевских спортсменов, воспитанников местных ДЮСШ и школы высшего мастерства, которые достигли лучших результатов в своем виде, в том числе на чемпионатах Украины, Европы и мира.

сюжет ТРК Сатурн

Мы решили в управлении как-то поддержать наших спортсменов, таким образом мотивацию им предоставить дальнейших выступлений и для качества их труда. Чтобы они чувствовали поддержку и понимали, что мы хотим, чтобы воды действительно защищали честь нашей страны и нашего города и не ехали в другие области — накануне награждения сказала начальница городского управления физической культуры и спорта Ирина Бондаренко.

Отметили спортсменов, как тех, кто достиг значительных результатов в олимпийских, так и неолимпийских видах спорта: пловцов, легкоатлетов, гребцов, фехтовальщиков и других.

Всем награжденным вручили сертификаты на денежное вознаграждение от 500 до 6000 гривен.