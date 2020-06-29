Водная стихия в эти выходные оборвала жизнь сразу 6 человек.

Ни постоянные напоминания спасателей, ни статистика смертельных случаев за минувшие сутки не пугают наших земляков.

В Первомайске местный житель утонул в реке

29 июня жители Николаевщины снова искали «удачного» отдыха на воде, обидно, что закончилось все слишком трагично. В Николаеве на линию «101» очевидцы сообщили о том, что на р. Южный Буг в Центральном районе на расстоянии 50 метров от берега в воде находится бездыханное тело мужчины. Спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения и спасательного поста транспортировали тело погибшего (на вид лет 60-ти) на сушу.

Еще один случай зафиксирован в Березнеговатском районе. Сотрудники 9 ГПСЧ достали из воды тело погибшего мужчины 1981 г.р. Обстоятельства обоих событий выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Накануне, 27 июня, в районе гидроэлектростанции ООО «ЭМЗА» утонула женщина 1992 г.р. 28 июня вечером на линию «101» медики сообщили о том, что во время купания вблизи Комсомольского парка исчез мальчик 2015 г.р. По предварительным данным ребенок отдыхал на воде с родными.

Еще одна смерть зарегистрирована в районе улицы Набережной возле гидроэлектростанции, которая упоминалась выше. Здесь по словам товарища погибшего, во время отдыха на воде у мужчины 1967 г.р. схватила судорога, после чего он захлебнулся водой.

В этот же день в Службу спасения сообщили о еще одном смертельном случае на р. Южный Буг, на территории Бугской объединенной территориальной общины Вознесенского района. По словам очевидцев, гражданину 1990 г.р. стало плохо на железном пирсе, в результате чего он упал в воду.