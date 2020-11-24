Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредил о катастрофичности последствий пандемии COVID-19 для детей.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ Украина со ссылкой на доклад, опубликованный ко Всемирному дню детей (20 ноября — ред.).

Как подчеркнуто в докладе, серьезной угрозой для детей является вызваные пандемией перебои в предоставлении жизненно важных медицинских и социальных услуг.

Гораздо большую угрозу для детей составляют нарушения в работе важнейших служб и отсутствие доступа к базовым услугам, а также стремительный рост уровня бедности. Чем дольше продлится кризис, тем сильнее будет ее влияние на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Под угрозой будущее целого поколения.

Хотя дети могут передавать вирус друг другу и старшим возрастным группам, доклад содержит веские доказательства в пользу того, что преимущества от непрерывной работы школ при условии соблюдения основных мер перевешивают эффекты от их закрытия. Школы не является главным фактором распространения вируса в общинах, и дети чаще заражаются COVID-19 вне учебных заведений, — говорится в сообщении.

В докладе ЮНИСЕФ также говорится, что симптомы у зараженных детей в основном легкие, количество случаев инфицирования среди лиц этой возрастной категории возрастает, а долгосрочное влияние на обучение, питание и благополучие детей и молодежи может изменить жизнь целого поколения.