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В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн
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Во время рейдовой работы, 29 сентября, государственные инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля обнаружили, что в результате проведения ООО «ЭМЗА» ремонтных работ Первомайской ГЭС, участок р. Южный Буг от с. Конецполь Первомайского района до Первомайской ГЭС осушен. Из-за этого произошла массовая гибель рыбы, ее кормовой базы и других водных обитателей. Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.

photo 2020 09 30 10 42 39 1024x768 - В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн
photo 2020 09 30 10 41 32 1024x768 - В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

Задокументировано уничтожение среды обитания (произрастания) 24031 особи карася обыкновенного (золотого) и 11 987 особей марены днепровской. Эти виды рыб занесены в Красную книгу Украины. Убытки рыбному хозяйству Украины вследствие их гибели составили 17 млн 759 тыс 570 грн. Расчет убытков осуществлено в соответствии с постановлением КМУ от 07.11.2012 № 1030 «О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожения или повреждения видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (произрастания)». Ответственность за такое правонарушение предусмотрено ст. 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).

photo 2020 09 30 10 41 10 777x1024 - В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн
photo 2020 09 30 11 42 20 1024x768 - В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

«Масштабные зарыбление и мероприятия по охране водных обитателей были уничтожены в один момент. Теперь имеем определенные убытки только по мору краснокнижных видов рыб. Проводится комплексная оценка ситуации. На данном этапе может уже говорить о сотнях миллионов ущерба рыбному хозяйству », — комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

photo 2020 09 30 10 42 58 1024x768 - В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

С целью определения масштабов гибели рыбы сотрудниками Управления Государственного агентства рыбного хозяйства был инициирован выезд специалистов на место инцидента. Специалисты обследовали береговую линию и осушенные участки реки. Также зафиксирована гибель следующих водных биоресурсов: тарань (плотва) — 335 864 особи, щука — 143 789 особей, окунь — 215 413 особей, красноперка — 142541 особь, сом — 57 854 особи, голавль — 130015 особей, серебряный карась — 63217 особей, раки — 61 328 особей.

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Елена Кораб

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