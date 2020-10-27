27 октября в 8:45 на пункт связи 12 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение, что местным жителем вблизи с. Прибужаны Вознесенского района в акватории реки Южный Буг, на расстоянии 5 м от берега, обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

К месту вызова были направлены дежурный караул подразделения на специальном аварийно-спасательном автомобиле САРМ-Л.

С помощью резиновой лодки спасатели извлекли тело погибшего мужчины из воды и направили его на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.