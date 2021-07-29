28 июля с тяжелыми травмами в реанимацию доставлена ​​12-летняя девочка — жительница мыста Южноукраинска. О том, что произошло сообщили в полицию.

Предварительно полицейские установили, что пострадавшая выпрыгнула из окна квартиры на 4 этаже одной из многоэтажек Южноукраинска, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Там девочка находилась в гостях у подруги вместе с другими подростками, взрослых дома не было.

По словам тех, кто был вместе с 12-летней девочкой в ​​квартире, пострадавшая была в подавленном состоянии из-за ссоры со своим парнем, и около 4:00 утра пошла отдохнуть в соседнюю комнату с балконом, а вскоре услышали крик. Когда же забежали в комнату, в окно увидели, что их знакомая уже лежала на земле. Подростки сразу вызвали скорую.

В настоящее время девочка находится в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 120 УК Украины «Доведение до самоубийства совершенное в отношении несовершеннолетнего» и проводят расследование.