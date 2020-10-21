В реку Южный Буг в районе «Новокаховского рыбоводного завода» вселили около 255 тысяч єкземпляров рыбы (толстолобика белого и пестрого, карпа и белого амура).

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

Контроль за вселением рыбы осуществляли представители Николаевского рыбоохранного патруля.

В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

Зарыбление в акватории реки проходило в соответствии с Порядком искусственного разведения (воспроизведения), выращивание водных биоресурсов и их использования, утвержденного приказом Минагрополитики от 07.07.2012 № 414.