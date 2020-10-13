

13 октября представители АО «Николаевгаз» и теплоснабжающих предприятий города собрали пресс-конференцию, чтобы рассказать о проблеме, которая может поставить под угрозу отопительный сезон в Николаеве.

Ее суть заключается в том, что из-за разницы в тарифах тепловики не могут своевременно рассчитываться с поставщиком газа. Все потому, что в январе 2020 года НКРЭКУ повысила тарифы на услуги по распределению газа почти вдвое. Долги в ЧАО «Николаевская ТЭЦ» и ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» накапливаются, проблема заходит в тупик. Из-за этого под вопросом оказалась и полноценная работа «Николаевгаза». Подобная ситуация сложилась по всей Украине и о ней, по словам представителей АО «Николаевгаз» и теплоснабжающих компаний, хорошо известно в Киеве.

Мы уже принимали в городском совете обращение к народным депутатам, к Премьер-министру о том, чтобы эти вопросы были решены. Пока это не решается. Закон № 2458 прошел голосования в первом чтении, он выносился на второе чтение в сентябре, его сняли. Только эти законы позволяют выровнять ситуацию. Даже если мы найдем деньги, заплатим, то в следующем году он (долг — ред.) Снова вырастет. Он бесконечен, потому что тарифообразования и законодательная база в разрыве, — говорит директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Для нормализации ситуации народным депутатам в ближайшее время необходимо проголосовать за законопроект № 2458 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг».

Мы видим в этом проблему, ведь если надо платить больше, а мы их не собираем, все ложится «на плечи» городского бюджета. Относительно «Николаевоблтеплоэнерго», это коммунальное предприятие, и мы можем рассматривать финансирование из городского бюджета. Относительно ТЭЦ, даже при желании не имеем такой возможности. В четверг планируем собрать сессию, где обратимся в Кабинет Министров Украины и НАК «Нафтогаз» по урегулированию данной ситуации. У нас есть еще один вопрос: за неуплату «Николаевоблтеплоэнерго» пени и штрафов за несвоевременную оплату за газ, НАК «Нафтогаз» арестовал счета предприятия. Поэтому, которую мы помощь ему не оказывали, средства будут «вылетать в трубу» на погашение этих штрафов. Я предоставил информацию Премьер-министру Украины Денису шныряли во время последней селекторного совещания, однако, кажется, что в КМУ сегодня нет реального понимания процессов, которые сегодня происходят, — подытожил присутствовавший на пресс-конференции мэр Александр Сенкевич.