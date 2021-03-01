18 марта 2020 года вступил в силу Закон Украины «О полном общем среднем образовании», согласно которому все школы разделятся на три группы:

После реформы лицеев в Николаеве останется всего 12. Об этом ранее сообщал Александр Сенкевич.

Депутат городского совета Руслан Москаленко в посте на странице в Фейсбук указал, в каких именно школах закроют 10-11 классы.

Согласно 3-му этапу «приведения в соответствие» общеобразовательные школы №№ 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 56, 57 будут с 1 июля реорганизованы в гимназии. Следовательно, в них больше не будут обучать 10 и 11 классы. Что за этим следует? Родителям, желающим, чтобы их ребенок получил полное образование и в дальнейшем, вероятно, продолжал обучение в ВУЗе нужно искать другую школу. Точнее теперь по закону лицей – как субъект третьего уровня, предоставляющий профильное среднее образование. Уже сегодня по прогнозам Муниципального совета и мнению, высказанному в одном из прямых эфиров городским головой, в Николаеве планируется создать порядка двенадцати таких лицеев, — написал Москаленко — Таким образом, после окончания базовой школы (9-го класса) для учащихся возникнет, по сути, искусственно созданный дефицит мест в старшей школе. Это даже при условии, что по новым требованиям в лицее должно быть не менее четырех классов в параллели.